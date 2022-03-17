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Рашфорд рассказал о ссоре с болельщиками «Манчестер Юнайтед» после вылета команды из ЛЧ

Рашфорд рассказал о ссоре с болельщиками «Манчестер Юнайтед» после вылета команды из ЛЧ
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал о ссоре с болельщиками клуба после поражения команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». После матча появилось видео, на котором Рашфорд предположительно показал средний палец в адрес болельщиков, которые были выказывали недовольство его игрой.

«Видео может привести к распространению неточной информации в социальных сетях. Эти люди в течение нескольких недель меня преследовали, угрожали, допрашивали, и прошлой ночью мои эмоции взяли надо мной верх. Читая и слыша эту чушь о себе каждый день, ты изматываешься. Никто так не критикует мою работу, как я сам. Но тому что вы видите в этом видео, не хватает контекста. Оскорбления были направлены не только на мою игру на поле. Люди ждали от меня реакции. Телефоны были наготове. Конечно, мне надо было пройти мимо и проигнорировать это. Я попросил тех людей, которые выкрикивали оскорбления, подойти ко мне и сказать это в лицо. Я не показывал средний палец, я не имею на это права. Я расстроен. Я разочарован. И в тот момент это было глупо, но я вел себя по-человечески», — написал Рашфорд в своём «твиттере».

Напомним, по итогам двух матчей «Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» с общим счётом 1:2 и вылетел из Лиги чемпионов.

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