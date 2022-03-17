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Томас Тухель прокомментировал выход «Челси» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Томас Тухель прокомментировал выход «Челси» в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал выход команды в четвертьфинал лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала лондонцы обыграли «Лилль». Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция) и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Великолепно! Приятно, что так много болельщиков приехали сюда, чтобы поддержать команду. Это здорово, потому что мы снова в четвертьфинале, это большой шаг. Мы сделали то, что было необходимо, и окопались. Добыли заслуженную победу, молодцы. «У «Челси» такая культура в клубе, где мы работаем каждый день. С первого дня я обнаружил, что футбол — это прежде всего менталитет», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу «Челси». Жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.

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