Семак: состояние у Дзюбы нормальное. Сейчас всем непросто, но все выполняют свою работу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Артёма Дзюбы.

«Какое эмоциональное состояние Дзюбы после того, как иностранные СМИ перекрутили его слова? С Артёмом по этому поводу не разговаривал, но состояние у него нормальное. Все готовятся к матчу. Сейчас всем непросто, но все ребята профессионально выполняют свою работу. И мы делаем всё от нас зависящее, чтобы радовать болельщиков, играть и стараться побеждать», — сказал Семак в видео на YouTube-канале «Зенита».

Несколькими днями ранее стало известно, что Артём Дзюба попросил главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его в национальную команду на учебно-тренировочный сбор. Некоторые иностранные СМИ расценили это как протест из-за ситуации на Украине, однако и Дзюба, и Карпин опровергли это.

Напомним, последний раз 33-летний Дзюба выходил на поле в составе сборной России летом 2021 года на чемпионате Европы. Тогда тренером национальной команды был Станислав Черчесов. После назначения Карпина Дзюба лишь раз попал в расширенный список сборной России, однако отказался от вызова, сославшись на плохую физическую форму.