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ЭСК: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» был назначен ошибочно

ЭСК: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» был назначен ошибочно
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что пенальти в ворота «Спартака» в концовке матча 25-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2) был назначен ошибочно. Напомним, именно благодаря этому одиннадцатиметровому «быки» одержали победу в матче. Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк.

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак» в игровом эпизоде на 84-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Спартак» №17 Кристофер Мартинс при попытке сыграть в мяч не дотянулся до него, а атакующий игрок команды «Краснодар» №74 Эдуард Сперцян, который пытался произвести удар по воротам, совершил контакт с ногой соперника вскользь в тот момент, когда она уже находилась на газоне. По мнению большинства членов ЭСК, нарушения Правил игры со стороны игрока команды «Спартак» не было, и судье следовало продолжить игру», — приводит текст решения официальный сайт РФС.

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