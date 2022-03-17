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Гари Невилл: после победы над «Арсеналом» «Ливерпуль» впервые стал фаворитом АПЛ

Гари Невилл: после победы над «Арсеналом» «Ливерпуль» впервые стал фаворитом АПЛ
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«Матч с «Арсеналом» – классическая игра, благодаря которым берут титул. Там было всё, что характеризует команду-победителя. Может, «Ливерпуль» и не возьмёт титул, потому что соперничает с абсурдно хорошим «Манчестер Сити», но все отличительные черты есть. «Ливерпуль» в хорошей форме, он подходит к оставшимся девяти играм очень уверенным.

«Ливерпуль» участвует во всех турнирах, уже завоевал Кубок лиги. Пять игроков атаки могут выиграть любой матч, у них отличные защитники и вратарь, опытная полузащита. Так что многое говорит о том, что «Ливерпуль» впервые стал фаворитом в борьбе за титул. Гвардиола – гениальный тренер, но меня не удивит, если этот «Ливерпуль» завоюет титул», — цитирует Невилла Sky Sports.

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