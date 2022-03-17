Анелька – о Месси и Роналду: вот что происходит с теми, кто продолжал играть слишком долго

Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька поделился мнением об игре форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и игрока «ПСЖ» Лионеля Месси.



«Думаю, они оба довольны тем, чего достигли за 15 лет. Я больше удивлен Месси, чем Роналду. Я думал, что Месси будет бродить по полю во французском чемпионате, а у Роналду будет больше проблем, потому что АПЛ я считаю более сложным чемпионатом.



Не думаю, что в мировом футболе ещё будут настолько доминирующие игроки. Они были впереди остальных 15 лет, логично, что они сбавляют. Это нормально. Вот что происходит со всеми футболистами, которые хотели продолжать играть слишком долго.



Нужно принимать правильные решения, чтобы заканчивать на пике. Есть футболисты, которые без колебаний завершают карьеру в 32-34 года, чтобы закончить на пике и не подвергаться критике. Я закончил играть в 36 лет, но в 32 уехал в Китай», – цитирует Анелька RMC Sport.

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