Языджи, Смолов и Захарян – в символической сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Лучшими футболистами тура стали вингер московского «Динамо» Арсен Захарян и защитник самарских «Крыльев Советов» Матео Барач. Оба игрока получили оценку 8,6. Вторая по величине оценка у полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьски (8,3).

Сборная 18-го тура РПЛ: Илья Лантратов («Химки»), Мирослав Богосавац («Ахмат»), Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»), Матео Барач («Крылья Советов»), Марио Фернандес (ЦСКА), Арсен Захарян («Динамо»), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Тугарев («Ростов»), Фёдор Смолов («Динамо»), Юсуф Языджи (ЦСКА).

Напомним, на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 45 очков. На втором месте – московское «Динамо» (42). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (39).