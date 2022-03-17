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«Барселона» и «Галатасарай» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала ЛЕ

«Барселона» и «Галатасарай» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала ЛЕ
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Стали известны стартовые составы «Галатасарая» и «Барселоны» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Команды встретятся на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле (Турция). Противостояние начнётся в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» — «Барселона».

«Галатасарай»: Пенья, ван Анхольт, Маркан, Нельссон, Боэ, Антальялы, Кутлу, Актюркоглу, Чикылдэу, Бабель, Гомис.

Запасные: Муслера, Чипе, Арслан, Байрам, Озтюрк, Кылынч, Моруцан, Пульгар, Мохамед, Дервишоглу, Йылмаз.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Гарсия, Дест, Педри, Бускетс, Ф. де Йонг, Торрес, Обамеянг, Траоре.

Запасные: Нето, Тенас, Араухо, Лангле, Мингеса, Гонсалес, Пуч, Гави, Брейтуэйт, Дембеле, Депай, Л. де Йонг.

Напомним, первая игра завершилась со счётом 0:0. В матчах 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» оказалась сильнее «Наполи». «Галатасарай» вышел в 1/8 финала турнира из группы с «Локомотивом», «Лацио» и «Марселем».

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