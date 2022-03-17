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Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Байером»

Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Байером»
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Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером». Команды сыграют на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Противостояние начнётся в 20:45 мск.

Команды огласили стартовые составы на игру:

«Байер»: Лукаш Градецки, Пьеро Инкапье, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Тимоти Фосу-Менса, Митчел Баккер, Керем Демирбай, Чарлес Арангис, Эксекиэль Паласиос, Амин Адли, Мусса Диаби.

«Аталанта»: Хуан Муссо, Хосе Паломино, Мерих Демирал, Рафаэл Толой, Давиде Дзаппакоста, Ханс Хатебур, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Мартен де Рон, Руслан Малиновский, Луис Мурьель.

Российский полузащитник Алексей Миранчук не попал в список футболистов итальянской команды, которые отправятся на эту встречу. Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу итальянцев.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.

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