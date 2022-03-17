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Агент Комппера заявил, что тренер не намерен покидать «Локомотив»

Агент Комппера заявил, что тренер не намерен покидать «Локомотив»
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Арманд Дурн, агент и. о. главного тренера «Локомотива» Марвина Комппера, заявил, что специалист не намерен покидать стан железнодорожников.

«Впервые слышу про смену стратегии, для меня это новая информация и я не могу комментировать слухи. Могу сказать, что в данный момент Комппер хорошо чувствует себя в «Локомотиве», ему комфортно работать с его коллегами. Он такой человек — когда что-то начинает, то обязательно доводит это до конца. Так что сейчас он абсолютно точно продолжает работать и будет стараться заработать как можно больше очков для «Локомотива».

Не случится ли с Марвином такая же ситуация, как с Гисдолем? Я знаю Комппера с того момента, как ему исполнилось 15 лет. Всё это время он был со мной. Он настоящий джентльмен и очень умный человек. Что бы он ни хотел сделать, он всегда будет на связи, всегда будет общаться. И Марвин точно не волшебник, он не исчезнет», — цитирует Дурна «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский клуб планирует смену стратегии развития. Кроме того, сообщалось, что «Локомотив» ведёт переговоры со старшим тренером молодёжной сборной России Михаилом Галактионовым.

Напомним, 1 марта Маркус Гисдоль был освобождён от должности главного тренера московского «Локомотива». Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев.

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