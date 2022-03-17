Агент Комппера заявил, что тренер не намерен покидать «Локомотив»

Арманд Дурн, агент и. о. главного тренера «Локомотива» Марвина Комппера, заявил, что специалист не намерен покидать стан железнодорожников.
«Впервые слышу про смену стратегии, для меня это новая информация и я не могу комментировать слухи. Могу сказать, что в данный момент Комппер хорошо чувствует себя в «Локомотиве», ему комфортно работать с его коллегами. Он такой человек — когда что-то начинает, то обязательно доводит это до конца. Так что сейчас он абсолютно точно продолжает работать и будет стараться заработать как можно больше очков для «Локомотива».
Не случится ли с Марвином такая же ситуация, как с Гисдолем? Я знаю Комппера с того момента, как ему исполнилось 15 лет. Всё это время он был со мной. Он настоящий джентльмен и очень умный человек. Что бы он ни хотел сделать, он всегда будет на связи, всегда будет общаться. И Марвин точно не волшебник, он не исчезнет», — цитирует Дурна «РБ Спорт».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский клуб планирует смену стратегии развития. Кроме того, сообщалось, что «Локомотив» ведёт переговоры со старшим тренером молодёжной сборной России Михаилом Галактионовым.
Напомним, 1 марта Маркус Гисдоль был освобождён от должности главного тренера московского «Локомотива». Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев.
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