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В «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах с Галактионовым

В «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах с Галактионовым
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В «Локомотиве» прокомментировали информацию, что клуб ведёт переговоры со старшим тренером молодёжной сборной России Михаилом Галактионовым.

«Данная информация не соответствует действительности. Клуб не ведёт переговоров с Михаилом Галактионовым», — сообщили в пресс-службе «Локомотива» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, 1 марта Маркус Гисдоль был освобождён от должности главного тренера московского «Локомотива». Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев. Сейчас железнодорожники, набрав 28 очков, занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер.

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