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Источник: «Краснодар» отказался гарантировать игрокам возврат денег при понижении зарплат

Источник: «Краснодар» отказался гарантировать игрокам возврат денег при понижении зарплат
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«Краснодар» отказался гарантировать футболистам возврат денег при понижении заработных плат, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, генеральный директор «быков» Владимир Хашиг провёл собрание с игроками, на котором сообщил им, что у клуба есть деньги на выплаты зарплат, но нет доступа к ним из-за санкций. Из-за этого функционер попросил футболистов пойти на сокращение зарплат при условии, что после открытия счетов руководство всё компенсирует.

Игроки согласились с предложением Хашига, но спросили, можно ли получить от клуба бумагу, которая бы гарантировала выплату зарплат в полном объёме. Гендиректор отказался предоставлять подобный документ.

Тем не менее часть футболистов согласилась снизить зарплаты за май, апрель и май на 50%.

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