Реми Кабелла высказался об уходе из «Краснодара»

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла высказался об уходе из российского клуба.
«Чувствовались ли какие-то сигналы о происходящем в регионе от людей из «Краснодара»? Абсолютно нет. Никто не мог себе этого представить, хотя русские сотрудники клуба никогда не говорили с нами на эту тему. Они были в таком же шоке, как и мы.
И честно говоря, с нами, иностранными игроками, весь персонал вёл себя исключительно – от повара до врача, стюарда. То же самое касается русских игроков. Они делали всё, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
Был ли отъезд из России неизбежен? Иностранцы после сборов начали переживать и спрашивать, могут ли они вернуться домой, что логично.
Поскольку мой контракт истекал в июне, мы сошлись на том, что мне проще всего было бы уйти. А потом правительство Франции начало настоятельно рекомендовать французским гражданам покинуть Россию. Я начал переговоры с «Краснодаром» о взаимном расторжении контракта в прошлую среду. Я хотел бы попрощаться и поблагодарить весь персонал клуба, который прекрасно ко мне относился», — цитирует Кабелла Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.
- 16 марта 2022
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