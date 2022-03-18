Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Два российских футболиста продолжат выступление в еврокубках

Два российских футболиста продолжат выступление в еврокубках
Комментарии

В еврокубках по итогам матчей 1/8 финала осталось выступать два российских футболиста.

«Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук, по итогам двух матчей обыграла «Базель» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Отметим, Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на ответную встречу с «Базелем» из-за небольшого мышечного спазма. В первом матче россиянин сыграл 13 минут и не отметился результативными действиями.

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин также продолжит выступление в еврокубках. В составе своего клуба он обыграл «Аз Алкмар» и вышел четвертьфинал Лиги конференций.

Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы и Лиги конференций пройдёт 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

Голевая передача Головина и привоз Хайкина. Как россияне сыграли в еврокубках Голевая передача Головина и привоз Хайкина. Как россияне сыграли в еврокубках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022