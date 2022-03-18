Два российских футболиста продолжат выступление в еврокубках

В еврокубках по итогам матчей 1/8 финала осталось выступать два российских футболиста.

«Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук, по итогам двух матчей обыграла «Базель» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Отметим, Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на ответную встречу с «Базелем» из-за небольшого мышечного спазма. В первом матче россиянин сыграл 13 минут и не отметился результативными действиями.

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин также продолжит выступление в еврокубках. В составе своего клуба он обыграл «Аз Алкмар» и вышел четвертьфинал Лиги конференций.

Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы и Лиги конференций пройдёт 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.