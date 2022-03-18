Два российских футболиста продолжат выступление в еврокубках
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В еврокубках по итогам матчей 1/8 финала осталось выступать два российских футболиста.
«Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук, по итогам двух матчей обыграла «Базель» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Отметим, Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на ответную встречу с «Базелем» из-за небольшого мышечного спазма. В первом матче россиянин сыграл 13 минут и не отметился результативными действиями.
Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин также продолжит выступление в еврокубках. В составе своего клуба он обыграл «Аз Алкмар» и вышел четвертьфинал Лиги конференций.
Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы и Лиги конференций пройдёт 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.
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