Сержиу Консейсау: «Порту» проиграл противостояние «Лиону» ещё на «Драгау»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау отреагировал на вылет команды из нынешнего розыгрыша Лиги Европы.



«Кто начал матч лучше, тот и добился нужного результата. Дома мы проиграли, но сегодня провели грамотную игру и могли перевести матч в дополнительное время. Поздравляю игроков. Мы проиграли противостояние ещё на «Драгау», а не здесь», — цитирует Консейсау Record.



В ночь с 17 на 18 марта мск на стадионе «Групама» в Лионе в рамках 1/8 финала Лиги Европы «Лион» принимал «Порту». Команды сыграли вничью – 1:1. Напомним, первая встреча завершилась победой «Лиона» со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Лукас Пакета. Таким образом, «Лион» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, а «Порту» завершил участие в турнире.