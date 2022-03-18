Сержиу Консейсау: «Порту» проиграл противостояние «Лиону» ещё на «Драгау»
Поделиться
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау отреагировал на вылет команды из нынешнего розыгрыша Лиги Европы.
«Кто начал матч лучше, тот и добился нужного результата. Дома мы проиграли, но сегодня провели грамотную игру и могли перевести матч в дополнительное время. Поздравляю игроков. Мы проиграли противостояние ещё на «Драгау», а не здесь», — цитирует Консейсау Record.
В ночь с 17 на 18 марта мск на стадионе «Групама» в Лионе в рамках 1/8 финала Лиги Европы «Лион» принимал «Порту». Команды сыграли вничью – 1:1. Напомним, первая встреча завершилась победой «Лиона» со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Лукас Пакета. Таким образом, «Лион» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, а «Порту» завершил участие в турнире.
Новость по теме«Лион» сыграл вничью с «Порту» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Комментарии
- 18 марта 2022
-
10:26
-
10:16
-
10:10
-
10:05
-
09:56
-
09:52
-
09:50
-
09:35
-
09:32
-
09:24
-
08:53
-
08:30
-
08:29
-
08:16
-
05:33
-
04:14
-
04:13
-
03:25
-
03:16
-
02:57
-
02:53
-
02:30
-
02:16
-
01:55
-
01:54
-
01:39
-
01:36
-
01:35
-
01:06
-
00:58
-
00:52
-
00:47
-
00:31
-
00:27
-
00:20
Партнерский контент