Капитан клуба «Реал Сосьедад» порвал «кресты» на тренировке

Капитан клуба «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает командная пресс-служба. 17 марта на утренней тренировке хавбек повредил левое колено. Медицинское обследование показало, что футболист порвал переднюю крестообразную связку. В ближайшие недели испанцу предстоит операция.



Таким образом, Оярсабаль не сыграет до конца нынешнего сезона и может пропустить несколько месяцев следующего розыгрыша чемпионата Испании.



Напомним, 13 марта на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Алавес». Хозяева одержали победу – 1:0. После 28 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 47 очков. «Алавес» (22) – на предпоследнем, 19-м месте в таблице.