«Реал» согласовал контракт с Тчуамени, сделка зависит от продаж в случае перехода Холанда

Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении опорного полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени, сообщает журналист Marca Рамон Альварес в своём «твиттере».



«Монако» хочет получить за Тчуамени € 50 млн и еще € 15 млн в виде бонусов. Отмечается, что в случае, если форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд перейдет в «Реал», трансфер Тчуамени будет зависеть от продаж мадридского клуба. Если же сделка по норвежцу не состоится, то француз почти наверняка окажется в составе мадридского клуба летом.



В нынешнем сезоне Тчуамени в 32 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение футболиста с «Монако» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.