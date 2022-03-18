«Реал» согласовал контракт с Тчуамени, сделка зависит от продаж в случае перехода Холанда
Поделиться
Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении опорного полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени, сообщает журналист Marca Рамон Альварес в своём «твиттере».
«Монако» хочет получить за Тчуамени € 50 млн и еще € 15 млн в виде бонусов. Отмечается, что в случае, если форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд перейдет в «Реал», трансфер Тчуамени будет зависеть от продаж мадридского клуба. Если же сделка по норвежцу не состоится, то француз почти наверняка окажется в составе мадридского клуба летом.
В нынешнем сезоне Тчуамени в 32 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение футболиста с «Монако» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.
Комментарии
- 18 марта 2022
-
11:54
-
11:43
-
11:20
-
11:18
-
11:16
-
11:09
-
11:04
-
10:51
-
10:46
-
10:39
-
10:26
-
10:16
-
10:10
-
10:05
-
09:56
-
09:52
-
09:50
-
09:35
-
09:32
-
09:24
-
08:53
-
08:30
-
08:29
-
08:16
-
05:33
-
04:14
-
04:13
-
03:25
-
03:16
-
02:57
-
02:53
-
02:30
-
02:16
-
01:55
-
01:54
Партнерский контент