CAS оставил в силе запрет на участие сборной России в международных турнирах

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие российских команд и сборных в турнирах под эгидой организации, информирует журналист Assoсiated Press Грэм Данбэр в своём «твиттере».

Напомним, ранее УЕФА и ФИФА приняли совместное решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Решение футбольных организаций исключить представителей России из крупных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.

7 марта Российский футбольный союз (РФС) подал апелляции в CAS на эти решения и попросил рассмотреть дело в ускоренном формате. CAS отказал в ускоренной процедуре рассмотрения дела. Таким образом, Россия не сможет сыграть с Польшей в стыковом матче отбора на ЧМ-2022, который был запланирован на 24 марта.