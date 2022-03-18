Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС отреагировали на решение CAS по участию сборной России в стыках к ЧМ – 2022

В РФС отреагировали на решение CAS по участию сборной России в стыках к ЧМ – 2022
Комментарии

В РФС прокомментировали решение CAS по участию сборной России в стыках к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

«18 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения по иску в адрес ФИФА на время проведения судебного разбирательства.

В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок.

Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Новость по теме
CAS оставил в силе запрет на участие сборной России в международных турнирах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022