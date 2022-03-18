В РФС отреагировали на решение CAS по участию сборной России в стыках к ЧМ – 2022
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В РФС прокомментировали решение CAS по участию сборной России в стыках к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
«18 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения по иску в адрес ФИФА на время проведения судебного разбирательства.
В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок.
Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», — сообщили в службе коммуникаций РФС.
Комментарии
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