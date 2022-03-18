В сборной России рассматривали варианты вызова Помазуна и Нигматуллина на мартовский сбор

Голкипер «Урала» Илья Помазун и вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин рассматривались в качестве кандидатов на вызов в сборную России, информирует «РБ Спорт».

Несколькими днями ранее был объявлен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Москве с 21 по 27 марта. В список голкиперов вошли Матвей Сафонов, Антон Шунин и Александр Селихов. При этом кандидатуры Помазуна и Нигматуллина всерьёз рассматривались тренерским штабом сборной, несмотря на турнирную ситуацию их клубов в Российской Премьер-Лиге.

Напомним, «Урал», за который выступает Помазун, набрал 20 очков в 21 матче и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (23) — на 11-м месте.