Генеральный директор «Локомотива» назвал продажу Пабло удачной сделкой

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко оценил трансфер защитника Пабло в «Фламенго».
«После обострения геополитической ситуации менеджеры клуба встретились с тренерами и игроками, состоялся конструктивный диалог. Договорились концентрироваться на матчах. Надеюсь, благодаря такому открытому диалогу нам удалось избежать существенных изменений в составе: из игроков команду покинул только Пабло, при этом мы продали его дороже, чем купили. В текущих условиях это удачная сделка.
Ситуацию в клубе я бы назвал рабочей. Конечно, степень неопределённости в мире возросла, нам приходится решать проблемы, которые от нас напрямую не зависят. На мой взгляд, клуб с ними справляется. Изменения, которые уже произошли в рамках реализации стратегии, сделали «Локомотив» более устойчивым. В нынешней ситуации это особенно важно. Мы существенно снизили риски, которые были связаны с тем, как клуб работал в предыдущие годы», — цитирует Леонченко «Спорт-экспресс».
- 18 марта 2022
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