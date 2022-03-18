Тренер «Лиона» — о жеребьёвке: «Вест Хэм» 6-й в Англии, мы лишь 10-е во Франции
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Главный тренер «Лиона» Петер Бош прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы.
«Вест Хэм» — хорошая команда, но это логично, ведь если ты выходишь в четвертьфинал Лиги Европы, то попадаешь только на хорошую команду. Я видел их встречу с «Арсеналом». «Молотобойцы» провели неплохую игру. Они 6-е в английской Премьер-лиге, мы лишь 10-е во французском чемпионате. Но когда вы видите наши европейские матчи, вы понимаете, что мы идём правильным путём.
Мы всегда хотели играть в Европе, поэтому с тремя встречами за неделю не должно возникнуть никаких проблем. Мы готовы к «Реймсу» в это воскресенье. У нас есть всего два дня между вчерашним матчем и воскресной игрой», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
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