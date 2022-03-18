Петер Бош: мне трудно объяснить разницу в уровне наших выступлений в Европе и в чемпионате

Главный тренер «Лиона» Петер Бош прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы.

«Мне трудно объяснить разницу в уровне наших выступлений в Европе и в чемпионате. У нас осталось 10 матчей в чемпионате, и это ещё далеко не конец. Надеюсь, что мы сможем зацепиться за еврокубки уже сейчас, ведь в других матчах между прямыми конкурентами никогда не знаешь, что произойдёт. Вчера стадион был в огне, и атмосфера была напряжённой. Вчера мы чувствовали, что весь стадион вместе с нами», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Напомним, первая встреча с «Порту» завершилась победой «Лиона» со счётом 1:0. Во второй игре команды сыграли вничью – 1:1. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Лион» занял первое место в группе А, набрав 16 очков.