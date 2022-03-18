Тренер «Крыльев Советов»: слухи про «Спартак» только подстегнули Ломаева

Тренер «Крыльев Советов» Виктор Гаус поделился мнением о вратарях клуба Иване Ломаеве, Богдане Овсянникове и Евгении Фролове.

«Если брать основных, то Ваня Ломаев и Богдан Овсянников похожи по манере игры. Женя Фролов постарше, поопытнее. Все трое очень работоспособные, самоотверженные, тренируются с большим удовольствием. Если говорить о сильных качествах, то Богдан с Ваней, наверное, получше играют ногами (молодые, чаще рискуют), тогда как Женя предпочитает действовать попроще, но надёжнее. Мне доставляет большое удовольствие работа с ними — надеюсь, что им тоже. В прошлом году на сборах спросил у ребят: «У кого есть колонка? Несите». С тех пор своей мини-командой занимаемся под музыку. Хорошо пошло. В этом году у Игоря Витальевича [Осинькина] уточнил: «Мы вам не мешаем?» Главный не возражал: «Ради бога».

За музыку Ваня у нас отвечает. Он и в раздевалку на матчи всегда колонку берёт. А репертуар самый разнообразный — от шансона до зарубежных новинок.

Могут ли слухи про Ломаева в «Спартаке» навредить ему? Мне кажется, наоборот, только подстегнули. Советую ему не забивать себе голову сплетнями. Я им всем говорю: ребята, работайте. Если будете заслуживать, предложения вас догонят. По своему опыту знаю — я же вообще бесперспективным считался и только своим трудом чего-то добился.

Дерзкий ли Ломаев? На поле — да. И Богдан такой же. У Жени склад характера другой, а эти двое — до игры злые. Сейчас вратари всё больше ногами вперёд прыгают, а эти ребята не боятся, идут руками в ноги нападающим», — сказал Гаус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.