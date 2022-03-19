Матч «Бохум» — «Боруссия» досрочно завершили из-за попадания стакана в бокового судью

Сегодня, 19 марта, проходил матч 27-го тура чемпионата Германии между «Бохумом» и мёнхенгладбахской «Боруссией». Команды играли на стадионе «Рурштадион» в Бохуме (Германия). На момент остановки игры счёт был 2:0 в пользу гостей.



Главный арбитр игры Беньямин Кортус остановил матч на 71-й минуте. Это произошло из-за того, что в бокового арбитра попал стакан, брошенный с трибун. Судьи и футболисты покинули поле и ушли в подтрибунное помещение. Спустя некоторое время было объявлено, что матч не возобновится.



Счёт в игре на 55-й минуте открыл Алассан Плеа после паса Луки Неца. Спустя 6 минут Брил Эмболо с передачи Штефана Лайнера забил второй гол.



«Бохум» (32) идёт на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» Мёнхенгладбах занимает 13-е место. Подопечные Адольфа Хюттера набрали 30 очков в 26 играх первенства.