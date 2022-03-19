«Барселона» проявляет интерес к экс-защитнику «Реала» Серхио Регилону

25-летний испанский крайний защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур», ранее выступавший за мадридский «Реал», Серхио Регилон привлёк внимание сразу нескольких европейских клубов, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, за ситуацией с возможным трансфером игрока следит и «Барселона», а также ещё несколько неназванных клубов. При этом «Реал» может вернуть игрока, использовав соответствующий пункт в контракте об обратном выкупе за € 40 млн, действие которого истекает ближайшим летом.
«Барселона» разгромила «Осасуну», Торрес оформил дубль:
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25-летний Регилон — воспитанник мадридского клуба. «Реал» продал футболиста в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года за € 30 млн. В нынешнем сезоне Регилон в 24 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал три голевые передачи.
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