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«Барселона» проявляет интерес к экс-защитнику «Реала» Серхио Регилону

«Барселона» проявляет интерес к экс-защитнику «Реала» Серхио Регилону
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25-летний испанский крайний защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур», ранее выступавший за мадридский «Реал», Серхио Регилон привлёк внимание сразу нескольких европейских клубов, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, за ситуацией с возможным трансфером игрока следит и «Барселона», а также ещё несколько неназванных клубов. При этом «Реал» может вернуть игрока, использовав соответствующий пункт в контракте об обратном выкупе за € 40 млн, действие которого истекает ближайшим летом.

«Барселона» разгромила «Осасуну», Торрес оформил дубль:

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25-летний Регилон — воспитанник мадридского клуба. «Реал» продал футболиста в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года за € 30 млн. В нынешнем сезоне Регилон в 24 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал три голевые передачи.

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