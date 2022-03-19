Директор «Боруссии» М прокомментировал ситуацию с недоигранным матчем с «Бохумом»

Спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Роланд Виркус прокомментировал скандальный эпизод с попаданием стаканом в голову одному из лайнсменов в гостевом матче 27-го тура чемпионата Германии с «Бохумом» (2:0), который в последствии так и не был доигран.
«Произошедшее рисует не очень приятную картину. Таким болельщикам здесь не место. Во время матча я как раз думал о том, какая же хорошая атмосфера на стадионе. Классный стадион, классная атмосфера, хорошая поддержка — всё это было на самом деле. Но когда затем следует такое окончание матча… Никто не хочет сталкиваться с подобным», — приводит слова спортивного директора мёнхенгладбахской «Боруссии» Роланда Виркуса Washington Post.
Напомним, главный арбитр игры Беньямин Кортус остановил матч на 71-й минуте. Это произошло из-за того, что в бокового арбитра попал стакан, брошенный с трибун. Судьи и футболисты покинули поле и ушли в подтрибунное помещение. Спустя некоторое время было объявлено, что матч не возобновится.
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