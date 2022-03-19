«Огромный позор». Спортивный директор «Бохума» – о недоигранном матче с «Боруссией» М

Себастьян Шиндзелорц, спортивный директор «Бохума», высказался о досрочном завершении домашнего матча 27-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией» (0:2) из-за попадания стаканом в арбитра встречи.

«Очень, очень важно, пожелать пострадавшему лайнсмену всего наилучшего, надеемся, что он быстро пойдёт на поправку, чтобы он не оставался вне футбола.

Конечно, это огромный позор, что в первый раз, когда в стране вновь разрешили играть перед 25 тыс. зрителей, игра не получила своего закономерного финала. Это настоящий позор, очень печально, что произошло нечто подобное», — приводит слова спортивного директора «Бохума» Себастьян Шиндзелорца Washington Post.

Напомним, главный арбитр игры Беньямин Кортус остановил матч на 71-й минуте. Это произошло из-за того, что в бокового арбитра попал стакан, брошенный с трибун. Судьи и футболисты покинули поле и ушли в подтрибунное помещение. Спустя некоторое время было объявлено, что матч не возобновится.

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