«Урал» — «Химки»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Химок» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Химки».



«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичёв, Шатов, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов.



Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Колесниченко, Шмыков, Любухин, Евсеев, Подберёзкин, Железнов, Юшин, Агеев.



«Химки»: Лантратов, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Магомедов, Главчич, Руденко.



Запасные: Тусеев, Григалава, Юран, Николас, Сабович, Долгов, Садыгов.

«Урал» набрал 20 очков в 21 встрече и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (15) — на 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).