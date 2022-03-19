«Урал» — «Химки»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Химок» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Химки».
«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичёв, Шатов, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов.
Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Колесниченко, Шмыков, Любухин, Евсеев, Подберёзкин, Железнов, Юшин, Агеев.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Магомедов, Главчич, Руденко.
Запасные: Тусеев, Григалава, Юран, Николас, Сабович, Долгов, Садыгов.
«Урал» набрал 20 очков в 21 встрече и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (15) — на 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).
- 19 марта 2022
-
12:05
-
12:02
-
11:43
-
11:34
-
11:19
-
11:06
-
11:00
-
10:49
-
10:36
-
10:35
-
10:09
-
09:59
-
09:56
-
09:38
-
09:36
-
09:30
-
09:23
-
09:09
-
08:41
-
07:57
-
05:48
-
04:06
-
03:38
-
03:20
-
03:00
-
01:53
-
01:38
-
01:06
-
00:58
-
00:52
-
00:44
-
00:24
-
00:00
- 18 марта 2022
-
23:49
-
23:36