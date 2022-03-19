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«СКА-Хабаровск» переиграл «Аланию» в ФНЛ

«СКА-Хабаровск» переиграл «Аланию» в ФНЛ
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Сегодня, 19 марта, состоялся матч 28-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «СКА-Хабаровск» принимал «Аланию». Встреча прошла на поле стадиона «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Она завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Уже на 9-й минуте «СКА-Хабаровск» получил возможность пробить пенальти. К мячу подошёл нападающий Давид Караев, который не смог воспользоваться шансом. На 54-й минуте форвард хозяев Георгий Гонгадзе открыл счёт. А на 82-й минуте нападающий Дзамболат Цаллагов удвоил преимущество клуба. Игра изобиловала борьбой, на двоих соперники получили девять жёлтых карточек.

«СКА-Хабаровск» набрал 45 очков за 28 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Алания» (49) – на третьей позиции.

ФНЛ - Первый дивизион. 28-й тур
19 марта 2022, суббота. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Гонгадзе – 54'   2:0 Цаллагов – 82'
Комментарии
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