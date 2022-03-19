«СКА-Хабаровск» переиграл «Аланию» в ФНЛ

Сегодня, 19 марта, состоялся матч 28-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «СКА-Хабаровск» принимал «Аланию». Встреча прошла на поле стадиона «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Она завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Уже на 9-й минуте «СКА-Хабаровск» получил возможность пробить пенальти. К мячу подошёл нападающий Давид Караев, который не смог воспользоваться шансом. На 54-й минуте форвард хозяев Георгий Гонгадзе открыл счёт. А на 82-й минуте нападающий Дзамболат Цаллагов удвоил преимущество клуба. Игра изобиловала борьбой, на двоих соперники получили девять жёлтых карточек.



«СКА-Хабаровск» набрал 45 очков за 28 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Алания» (49) – на третьей позиции.