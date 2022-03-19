Арбитр Федотов: за фол на Айртоне можно было показывать красную, Соболева за такое удалили

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с травмой защитника «Спартака» Айртона в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом».



«Здесь судья должен был минимум показывать жёлтую карточку Гоцуку, но Иванов вообще ничего не дал. Соболева за такое удалили с «Ахматом», так что и за фол на Айртоне можно было показать прямую красную. Странно, что не вмешался VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, на последних минутах первого тайма произошло столкновение, в ходе которого защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук наступил на голеностоп защитника «Спартака» Айртона.

«Нижний Новгород» набрал 23 очка в 21 встрече и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (26) — на девятом месте.