«Телеграм» «Спартака»: в Айртона прямой ногой врезались. За такое удаляли Соболева

Сегодня, 19 марта, проходит матч «Нижний Новгород» — «Спартак». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 играется на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Спартак». На данный момент в игре перерыв, счёт ничейный – 0:0.



На последних минутах первого тайма произошло столкновение, в ходе которого защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук наступил на голеностоп защитника «Спартака» Айртона.



«Прямой ногой в Айртона врезался Гоцук. VAR? Почему Саша Соболев в матче с «Ахматом» за идентичный эпизод получает красную карточку, а здесь даже не было жёлтой?» — написали представители пресс-службы «Спартака» в своём «телеграме».



«Нижний Новгород» набрал 23 очка в 21 встрече и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (26) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).