Отменённый гол Промеса с пенальти в матче «Нижний Новгород» — «Спартак». Видео

Сегодня, 19 марта, проходил матч «Нижний Новгород» — «Спартак». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 была проведена на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч завершился ничейным исходом – 1:1.



На 77-й минуте полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил гол с пенальти, но судья Сергей Иванов отменил его после просмотра VAR. На повторе хорошо видно, что футболист московского клуба, нанося удар, попал в свою ногу, в результате чего случилось второе касание.

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«Нижний Новгород» набрал 24 очка в 22 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (27) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).