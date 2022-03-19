Судья отменил гол Промеса с пенальти в матче с «Нижним Новгородом»

Сегодня, 19 марта, проходит матч «Нижний Новгород» — «Спартак». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 играется на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Спартак». Идёт 79-я минута матча, счёт – 1:1.



На 72-й минуте Кристофер Мартинс Перейра забил первый гол за «Спартак» и открыл счёт. Но уже на 73-й минуте Иброхимхалил Юлдошев восстановил равновесие. На 77-й минуте Квинси Промес забил гол с пенальти, но судья Сергей Иванов отменил его после просмотра VAR.



«Нижний Новгород» набрал 23 очка в 21 встрече и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (26) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).