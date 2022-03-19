Гоцук — о фоле на Айртоне: думаю, это не удаление. Футбол — контактный вид спорта

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук высказался об эпизоде с нарушением правил на игроке «Спартака» Айртоне в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).

«Я бы хотел пожелать Айртону здоровья. У меня не было злого умысла. Я с детства отличался жёсткой игрой, но не жестокой. Хотел бы ещё раз перед ним извиниться, но это игровой момент.



Я двигался с мячом, увидел Айртона, отдал передачу, но при приземлении наступил ему на ногу. На мой взгляд, это не удаление. Считаю, что Сергей Иванов разобрался, объяснил трактовку. Футбол является контактным видом спорта. Надеюсь, что в чемпионате будет меньше красных карточек и будет больше контактной игры», — цитирует Гоцука «РБ Спорт».

Напомним, на последних минутах первого тайма произошло жёсткое столкновение, в ходе которого Гоцук наступил на голеностоп Айртона.