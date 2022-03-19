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Жёсткое столкновение Гоцука и Айртона в матче «Нижний Новгород» — «Спартак». Видео

Жёсткое столкновение Гоцука и Айртона в матче «Нижний Новгород» — «Спартак». Видео
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В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» принимает «Спартак». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. К 63-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Спартак».

На последних минутах первого тайма произошло жёсткое столкновение, в ходе которого защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук наступил на голеностоп защитника «Спартака» Айртона.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч Премьер». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

«Нижний Новгород» набрал 23 очка в 21 встрече и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (26) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).

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