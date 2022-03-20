Томас Тухель выступил против вызова игрока «Челси» в сборную Англии

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель сказал, что защитник команды Рис Джеймс не должен присоединяться к сборной Англии из-за проблем со здоровьем.

Джеймс вернулся на поле после проблем с подколенным сухожилием в конце февраля, однако получил ещё одну травму в начале марта. Он не попал в заявку на вчерашний матч с «Мидлсбро» в 1/4 финала Кубка Англии, который завершился победой «Челси» со счётом 2:0.

«Ему не стоит ехать. В этом нет никаких сомнений. Он всё ещё тренируется индивидуально, иначе мы бы привезли его в Лилль и наверняка привезли бы сюда. Ему нужна ещё одна неделя реабилитации, и я думаю, мы сможем провести её гораздо лучше. Восстановление игроков не входит в обязанности национальной команды», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Если Джеймс, как и другие основные правые защитники, не поедет в сборную, это оставит главного тренера команды Гарета Саутгейта с проблемной позицией в преддверии двух товарищеских матчей со Швейцарией 26 марта и с Кот-д'Ивуаром 29 марта.