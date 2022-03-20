Микаэль Лаудруп назвал фаворита предстоящего «эль классико»

Бывший футболист «Реала» и «Барселоны» Микаэль Лаудруп высказался о предстоящем «эль классико».

«За кого буду болеть – за «Барселону» или за «Реал»? Это вопрос, который мне постоянно задают, и я не знаю, как на него ответить. Я датчанин… Почему я должен выбирать между «Реалом» и «Барселоной»? Я не понимаю вопроса. Приезжая на «Камп Ноу» или «Бернабеу», я вижусь с людьми, с которыми ранее работал и общался. Это для меня важнее.

Кто фаворит «эль классико»? Два месяца назад это была бы встреча далеко не лучших команд. Но сейчас они уверены в себе. Это будет качественный матч. «Реал» — фаворит, потому что играет дома и потому что «Барселона» сильно измоталась в матче Лиги Европы с «Галатасараем». Игра в Турции для «Барсы» была нелёгкой», — приводит слова Лаудрупа Sport.es.

Матч 29-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона» состоится сегодня, 20 марта. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Победа «Реала» в матче с «Мальоркой»:

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