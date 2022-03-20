ЦСКА — «Рубин»: Кучаев сократил отставание гостей в счёте

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает «Рубин». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Счёт к 39-й минуте — 4:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Рубин».
На 38-й минуте полузащитник «Рубина» Константин Кучаев сократил отставание казанской команды в счёте, но не праздновал гол. Напомним, права на Кучаева принадлежат ЦСКА, и он выступает за казанцев на правах аренды.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Егор Болховитин (Ленинградская область). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 встрече и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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