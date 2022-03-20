«Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на «эль класико»

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Барселоны» на матч 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».



«Реал»: Куртуа, Начо, Алаба, Милитао, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде, Жуниор, Родриго.



Запасные: Лунин, Пиньейро, Вальехо, Марсело, Иско, Себальос, Камавинга, Васкес, Асенсио, Диас, Азар, Йович.



«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Араухо, Педри, Бускетс, Ф. де Йонг, Торрес, Обамеянг, Дембеле.



Запасные: Нето, Тенас, Алвес, Лангле, Мингеса, Гонсалес, Пуч, Гави, Брейтуэйт, Депай, Траоре, Л. де Йонг.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хуан Мунуэра. Ему будут помогать ассистенты Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери – Андрес Фуэнтес.