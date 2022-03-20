Лаксальт — о ничьей с «Ростовом»: пропущенный гол надломил «Динамо». Сложный матч

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о ничьей в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).
«Сложный матч. Пропущенный гол усложнил жизнь, соперник закрылся. Но у нас были моменты, искали их в атаке, могли забить. Пропущенный гол психологически нас надломил.
Не сказал бы, что мы выглядим хуже, чем осенью. Просто вторая часть всегда сложнее.
Личное дело каждого игрока воспользоваться разрешением ФИФА. Но у нас дружный коллектив. Насколько знаю — все должны вернуться из своих сборных. Я остаюсь.
Не хочу говорить про судейство, потому что это должны делать журналисты, а не я.
Финальная часть чемпионата будет интересной. Несколько команд борются за призовые места. Мы должны думать о себе, исправлять ошибки и совершенствоваться.
Ситуация сложная и одинаковая для всех, но мы профессионалы. Работаем, тренируемся. Мы не должны думать об этом, у нас высокие цели», — передаёт слова Лаксальта корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 20 марта 2022
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