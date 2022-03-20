«Реал» — «Барселона»: Обамеянг вывел каталонцев вперёд

В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Барселону».

На 29-й минуте счёт открыл нападающий каталонцев Пьер-Эмерик Обамеянг, ему ассистировал Усман Дембеле.

Гол Обамеянга:

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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хуан Мунуэра. Ему помогают ассистенты Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери – Андрес Фуэнтес.



После 28 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Королевский клуб» имеет в своём активе 66 очков. «Барселона» с 51 очком находится на четвёртом месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».