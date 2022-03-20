Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» — «Барселона»: Обамеянг вывел каталонцев вперёд

«Реал» — «Барселона»: Обамеянг вывел каталонцев вперёд
Комментарии

В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Барселону».

На 29-й минуте счёт открыл нападающий каталонцев Пьер-Эмерик Обамеянг, ему ассистировал Усман Дембеле.

Гол Обамеянга:

Смотри Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».

Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хуан Мунуэра. Ему помогают ассистенты Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери – Андрес Фуэнтес.

После 28 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Королевский клуб» имеет в своём активе 66 очков. «Барселона» с 51 очком находится на четвёртом месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022