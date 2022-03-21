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Араухо стал первым за 10 лет защитником «Барсы», забившим «Реалу» головой на «Бернабеу»

Араухо стал первым за 10 лет защитником «Барсы», забившим «Реалу» головой на «Бернабеу»
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо — первый за десять лет защитник «сине-гранатовых», забивший «Реалу» головой на «Сантьяго Бернабеу".

В ночь с 20 на 21 марта мск на «Бернабеу» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Барселону». На 38-й минуте преимущество каталонцев удвоил защитник Рональд Араухо, забив головой. До него последний раз ворота «Реала» на «Бернабеу» подобным ударом среди игроков обороняющегося плана поражал Карлес Пуйоль в 2012-м. Примечательно, что тогда голевую передачу Пуйолю отдал нынешний тренер «сине-гранатовых» Хави.

По итогам матча «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 4:0. После 29 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Королевский клуб» имеет в своём активе 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

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