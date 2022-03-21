Юрген Клопп прокомментировал итоги жеребьёвки Кубка Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу итогов жеребьёвки полуфиналов Кубка Англии.

«Впереди у нас игры с «Уотфордом», «Бенфикой», «Манчестер Сити», ответная игра с «Бенфикой» (в 1/4 финала Лиги чемпионов, прим. «Чемпионата»), снова «Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном».

Для «Ливерпуля» все эти игры очень важны, и мы будем пробовать идти от матча к матчу, а не думать о всех играх сразу. Ещё до встречи (с «Ноттингем Форест», прим. «Чемпионата») мы понимали, что можем в любом случае попасть на «Сити» если мы хотим дойти до финала. Так оно и случилось.

Чем дальше ты идёшь в любом турнире, тем наиболее вероятно, что ты встретишься с «горожанами» на какой-либо стадии. Я не думаю, что это жеребьёвка мечты, так как нас ожидает сложная игра, но мы уверены, что для соперника это тоже не будет лёгкая прогулка.

В любом случае, нам ещё предстоит сыграть достаточно игр перед полуфиналом», — цитирует Клоппа «BBC».



Напомним, 20 марта состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии. «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити». В параллельной игре «Кристал Пэлас» будет играть с «Челси». Полуфиналы запланированы 16 и 17 апреля на «Уэмбли».

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