Червиченко: в адрес некоторых судей надо не только говорить, но и подвергать их наказаниям

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное введение цензуры на обсуждение работы судей на матчах РПЛ.
«Считаю, что в адрес некоторых судей надо не только говорить, но и подвергать их телесным наказаниям. Потому что те вещи, которые они иногда творят, просто за гранью. В тот момент, когда этот португалец сбежал (Витор Перейра — Прим. «Чемпионата»), ребята совсем распоясались. Но вот сейчас Хачатурянц вернулся, и вроде получше стало, поспокойнее. По прошедшему туру, там если смотреть по трём последним матчам, особо не было вопросов», — цитирует Червиченко Legalbet.
После 22 туров турнирную таблицу российского чемпионата возглавляет «Зенит» (48 очков), на втором месте идёт «Динамо» (43), а замыкает тройку московский ЦСКА (42).
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