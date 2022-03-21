«Спартак» обратился в ЭСК после матча с «Нижним Новгородом»

«Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод матча 22-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:1), в котором получил повреждение защитник красно-белых Айртон Лукас.

«Спартак» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку действиям судьи Иванова и судьи VAR Сиденкова в эпизоде, когда в конце первого тайма Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Гоцуком», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».

Напомним, 19 марта проходил матч «Нижний Новгород» — «Спартак». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 была проведена на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч завершился со счётом 1:1.