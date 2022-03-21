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Обамеянга предлагали пяти клубам, прежде чем он перешёл в «Барселону»

Обамеянга предлагали пяти клубам, прежде чем он перешёл в «Барселону»
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Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг был предложен пяти клубам в январе, прежде чем «Барселона» решила его подписать, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Также габонец имел на руках предложение от саудовского «Аль-Насра», но он хотел дождаться предложения от топового европейского клуба. В итоге его подписала «Барселона».

Обамеянг стал игроком «Барселоны» в последний день январского трансферного окна, перейдя из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. В 11 матчах за сине-гранатовых он забил девять мячей и отдал одну голевую передачу. В прошедшем в 29-м туре Ла Лиги «эль-классико» габонец установил уникальное достижение — он забил в пяти подряд матчах с мадридским «Реалом» и в семи в сумме, что является рекордом XXI века, если учитывать матчи в Примере и Лиге чемпионов.

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