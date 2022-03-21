«Арсенал» готовит новое предложение по контракту для Саки

Лондонский «Арсенал» готовит улучшенные условия для продления соглашения с нападающим Букайо Сакой, сообщает The Athletic.



Нынешний контракт, учитывая опцию автопродления, действует до 2024 года. Новое соглашение будет соответствовать статусу одного из лидеров команды. Сам футболист не планирует покидать стан «канониров» в ближайшее время.



Сака является воспитанником «Арсенала». Действующее соглашение англичанина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Сака сыграл в 28 матчах, в которых забил девять голов и сделал пять результативных передач. Последний раз нападающий отличился в матче 30-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:0). Его гол стал единственным во встрече и принёс победу «канонирам».

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