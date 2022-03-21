В «Ювентусе» нашли замену Дибале, который уйдёт свободным агентом

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло является приоритетным вариантом для «Ювентуса», который ищет замену нападающему Пауло Дибале. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на TuttoMercatoWeb.

По сведениям источника, туринский клуб готов сделать предложение по 22-летнему итальянскому футболисту предстоящим летом.



Напомним, ранее стало известно, что Дибала должен покинуть «Ювентус» в статусе свободного агента в конце сезона, так как не смог договориться с командой о продлении своего контракта. Дибала выступал за «Ювентус» с 2015 года.



Дзаньоло в 33 матчах нынешнего сезона отметился четырьмя голами и восемью голевыми передачами. Текущее соглашение полузащитника с «Ромой» истекает летом 2024 года.