Карраскаль — об успехах ЦСКА: все играют друг за друга, Березуцкий нас защищает

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал об обстановке в команде.



«Как можно заметить, мы очень сплочённая команда, все играют друг за друга и помогают каждому. Наш тренер тоже всегда нас защищает, он всё время с нами, на одной волне. Любой из нас пытается дать частичку себя для общей атмосферы и работает над этим, а результат все видят на поле», — приводит слова Карраскаля пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.



23-летний Карраскаль арендован московским клубом у аргентинского «Ривер Плейт» до конца сезона с возможностью выкупа. В пяти матчах за армейцев колумбийский футболист забил один мяч.



ЦСКА после 22 туров Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице чемпионата третье место с 42 очками, отставая от идущего вторым «Динамо» на одно очко.

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